Число подтопленных домов на Кубани снизилось до 542

Число подтопленных из-за сильных дождей домовладений в Краснодарском крае снизилось с 1586 до 542, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В настоящее время остаётся подтоплено 542 частных домовладения, 1520 придомовых территорий. Оказывается адресная помощь населению», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в трёх муниципальных образованиях развёрнуты 11 пунктов временного размещения.

В пресс-службе МЧС напомнили, что в результате прохождения циклона в 24 населённых пунктах было подтоплено 2518 придомовых территорий, а в 1586 домовладений зашла вода.

Ранее стало известно, что более 450 человек эвакуированы в Анапе из-за подтоплений.