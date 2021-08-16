На Камчатке предположительно обнаружили «чёрный ящик» разбившегося Ми-8
Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.
«Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трёх погибших и, предположительно, «чёрный ящик»... Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», — говорится в заявлении.
В пресс-службе МЧС России ранее заявили, что корпус вертолёта находится на расстоянии примерно 500 м от берега.
В понедельник, 16 августа, спасатели извлекли со дна Курильского озера тело ещё одного пассажира, погибшего в авиакатастрофе 12 августа на Камчатке.