На Камчатке извлекли тело пятого пассажира, погибшего при крушении вертолёта
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России по Камчатскому краю.
«B ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов Министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело», — говорится в публикации.
В пресс-службе МЧС России ранее заявили, что корпус вертолёта находится на расстоянии примерно 500 м от берега.
По информации администрации Камчатского края, семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке выплатят по 2 млн рублей.