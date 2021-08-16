На Камчатке извлекли тело пятого пассажира, погибшего при крушении вертолёта

Спасатели извлекли со дна Курильского озера тело ещё одного пассажира, погибшего в авиакатастрофе 12 августа на Камчатке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России по Камчатскому краю.

«B ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов Министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело», — говорится в публикации.

В пресс-службе МЧС России ранее заявили, что корпус вертолёта находится на расстоянии примерно 500 м от берега.

По информации администрации Камчатского края, семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке выплатят по 2 млн рублей.