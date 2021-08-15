В Геленджике сработали сирены для предупреждения о риске подтоплений

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В Геленджике из-за сильного дождя сработали сирены для предупреждения местных жителей о риске подтоплений, сообщили в администрации города.
В Геленджике сработали сирены для предупреждения о риске подтоплений
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, число подтопленных из-за сильных дождей домовладений в Краснодарском крае снизилось с 1586 до 542.

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