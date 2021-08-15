Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе

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В Ставрополе маршрутка врезалась в дерево, пострадали девять человек. Об этом рассказали в региональном главке МЧС России.
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе
  • РИА Новости

«В 12:48 мск поступила информация о наезде на прохожего (на ул. Льва Толстого) маршрутного такси, перевозящего пассажиров по 48-му маршруту. Пытаясь уйти от столкновения, транспорт врезался в дерево», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в данный момент пострадавший пешеход госпитализирован. 

В результате ДТП также пострадали восемь пассажиров маршрутки, в том числе водитель транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа во Владимирской области пассажирский автобус врезался в грузовик с полуприцепом. В аварии пострадали 22 человека, 16 были доставлены в больницу.

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