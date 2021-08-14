Автобус врезался в грузовик во Владимирской области

Во Владимирской области пассажирский автобус врезался в грузовик c полуприцепом, в аварии пострадали 22 человека, 16 доставлены в больницу.

По данным МВД, авария произошла примерно в 03:15 на дороге М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.

«По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса Neoplan, двигаясь со стороны г. Ярославля в сторону г. Москвы, допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом «Тонар» под управлением 37-летнего водителя», — говорится в сообщении ведомства.

О погибших не сообщается. По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.