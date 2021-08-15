Более 800 человек эвакуировали из лагеря в Башкирии из-за природного пожара

В Абзелиловском районе Башкирии из-за природного пожара эвакуировали более 800 человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Поступило сообщение о природном пожаре на территории Абзелиловского района в 1 км от детского лагеря «Горное ущелье», находящегося в деревне Зелёная Поляна», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в целях обеспечения безопасности детей и персонала принято решение об эвакуации лагеря. Всего эвакуированы 837 человек, в том числе 750 детей.

Площадь пожара составляет 1 га.

Ранее в МЧС заявили об увеличении площади лесных пожаров в Башкирии более чем на 600 га.