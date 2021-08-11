В Башкирии заявили об увеличении площади лесных пожаров

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В МЧС заявили об увеличении площади лесных пожаров в Башкирии более чем на 600 га.
В Башкирии заявили об увеличении площади лесных пожаров
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«Продолжают действовать 24 очага лесных пожаров на общей площади 4108,7 га. Из них локализовано 20 очагов лесных пожаров на общей площади 3571,7 га. Ликвидировано два очага на общей площади 9,25 га. Тушение продолжается, проводится авиаразведка, прокладка минерализованных полос, при необходимости — встречный пал», — сказано в сообщении.

Отмечается, что угрозы населённым пунктам в связи с пожарами нет.

В тушении возгораний задействовано 300 единиц техники, более 1,1 тыс. человек личного состава и свыше 500 волонтёров.

Ранее Минприроды России и Рослесхоз предложили ввести в Якутии и Иркутской области межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров.

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