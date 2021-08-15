Источник: взрывоопасный предмет в воронежском автобусе мог находиться в печке салона

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Взрывоопасный предмет, который сдетонировал в автобусе в Воронеже, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой, сообщил RT информированный источник.
Источник: взрывоопасный предмет в воронежском автобусе мог находиться в печке салона
  • Reuters

«Взрывоопасный предмет, сдетонировавший в воронежской маршрутке, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой. Она располагалась как раз в предполагаемом эпицентре взрыва», — сказал собеседник.

По его словам, пока не удалось точно определить, что именно за предмет взорвался в автобусе, специалисты склоняются к выводу, что из-за печки он не был своевременно обнаружен пассажирами автобуса или водителем.

«Автобус ПАЗ так устроен, что любой посторонний предмет в ногах или под сиденьями там сразу бросается в глаза. Учитывая, что погибшие женщины, находившиеся ближе всего к этому взрывоопасному предмету, как уже установлено, ничего такого не перевозили, то, по всей вероятности, из-за массивной печки под креслом на посторонний предмет просто никто не обратил внимания», — отметил источник.

Вечером 12 августа в центре Воронежа произошёл взрыв в автобусе.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП в центральный аппарат ведомства.

По последним данным, пострадали 26 человек, двое из них скончались.

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