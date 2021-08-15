СК возбудил уголовное дело по факту убийства 16-летней девушки в Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 16-летней девушки в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном главке СК России.

«В утреннее время 15 августа на открытом участке местности около деревни Бараново Сосновского района обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления», — добавили в СК.

Как уточняется, подозреваемым оказался 22-летний житель этой же деревни.

По версии следствия, в ночь на 15 августа молодые люди встретились около деревни, между ними «состоялся разговор об отношениях».

«В ходе беседы злоумышленник на почве ревности нанёс девушке удар ножом в область сердца, от которого она скончалась на месте происшествия», — рассказали в СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения из детского оздоровительного лагеря в Рязанской области двух несовершеннолетних девочек.