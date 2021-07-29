СК возбудил дело по факту исчезновения подростков из лагеря под Рязанью

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Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения из детского оздоровительного лагеря в Рязанской области двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.
СК возбудил дело по факту исчезновения подростков из лагеря под Рязанью
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девушек.

Ранее рязанское МВД заявило о пропаже двух девушек 15 и 16 лет, которые ушли из детского оздоровительного лагеря и не вернулись. 

Пропавшие — жительницы Касимовского района 16-летняя Кристина Таланина и 15-летняя Ульяна Фокина.

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