Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Красноярском крае

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В результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Красноярского края погибли два человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Красноярском крае
  • РИА Новости

«По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo погибли на месте, ещё три человека пострадали.

Ранее сообщалось, что в Адыгее в результате автомобильной аварии возле станицы Кужорской Майкопского района погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё трое пострадали.

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