Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Красноярском крае
- РИА Новости
«По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo», — приводит ТАСС сообщение.
В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo погибли на месте, ещё три человека пострадали.
Ранее сообщалось, что в Адыгее в результате автомобильной аварии возле станицы Кужорской Майкопского района погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё трое пострадали.