В ДТП в Адыгее погибли четыре человека
- РИА Новости
Отмечается, что столкновение произошло между двумя автомобилями: ВАЗ и Mazda.
От полученных травм на месте погибли водители обеих машин, 46-летняя женщина и 23-летний сотрудник полиции. Двое детей в возрасте пяти и шести лет, которые перевозились в ВАЗе, а также второй сотрудник полиции из автомобиля Mazda были доставлены в больницу.
В госпитале скончались пятилетний ребёнок и 26-летний сотрудник полиции Майкопа.
За жизнь второго ребёнка продолжают бороться врачи.
В июне в результате столкновения возле станицы Гиагинской в Адыгее погибли четыре человека.