В ДТП в Адыгее погибли четыре человека

В Адыгее в результате автомобильной аварии возле станицы Кужорской Майкопского района погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё трое пострадали. Об этом заявили в пресс-службе республиканского МВД.

Отмечается, что столкновение произошло между двумя автомобилями: ВАЗ и Mazda.

От полученных травм на месте погибли водители обеих машин, 46-летняя женщина и 23-летний сотрудник полиции. Двое детей в возрасте пяти и шести лет, которые перевозились в ВАЗе, а также второй сотрудник полиции из автомобиля Mazda были доставлены в больницу.

В госпитале скончались пятилетний ребёнок и 26-летний сотрудник полиции Майкопа.

За жизнь второго ребёнка продолжают бороться врачи.

В июне в результате столкновения возле станицы Гиагинской в Адыгее погибли четыре человека.