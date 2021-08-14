Глава Кубани рассказал о выпавших осадках в Анапе и Темрюке

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о выпавших осадках в Анапе и Темрюке.

«Порой за часы выпадает месячная норма осадков. За сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала… превращаться в нагонную волну», — цитирует ТАСС Кондратьева.

Ранее в региональном управлении МЧС России сообщили, что режим чрезвычайной ситуации ввели из-за непогоды в 14 муниципалитетах Краснодарского края.

Также в МЧС региона сообщали, что число подтопленных из-за сильных дождей домовладений в Краснодарском крае превысило 1,3 тыс.