Число подтопленных домовладений из-за непогоды на Кубани превысило 1300

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Число подтопленных из-за сильных дождей домовладений в Краснодарском крае превысило 1,3 тыс. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Число подтопленных домовладений из-за непогоды на Кубани превысило 1300
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«В результате прохождения данного циклона подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовые территории в 19 населённых пунктах и один участок краевой автомобильной дороги», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что специалисты оказывают адресную помощь населению и проводят откачку воды.

Ранее стало известно, что более 450 человек эвакуированы в Анапе из-за подтоплений.

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