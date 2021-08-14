Число подтопленных домовладений из-за непогоды на Кубани превысило 1300

Число подтопленных из-за сильных дождей домовладений в Краснодарском крае превысило 1,3 тыс. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В результате прохождения данного циклона подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовые территории в 19 населённых пунктах и один участок краевой автомобильной дороги», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что специалисты оказывают адресную помощь населению и проводят откачку воды.

Ранее стало известно, что более 450 человек эвакуированы в Анапе из-за подтоплений.