Число подтопленных домовладений из-за непогоды на Кубани превысило 1300
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«В результате прохождения данного циклона подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовые территории в 19 населённых пунктах и один участок краевой автомобильной дороги», — говорится в заявлении.
В министерстве отметили, что специалисты оказывают адресную помощь населению и проводят откачку воды.
Ранее стало известно, что более 450 человек эвакуированы в Анапе из-за подтоплений.