Попавший в ДТП под Владимиром автобус вёз паломников к мощам святой Матроны

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В автобусе, который врезался в грузовик во Владимирской области, находились паломники. Предположительно, водитель превысил скорость и столкнулся с впередиидущей машиной, сообщила ТАСС представитель областной прокуратуры Виктория Туркова.
Попавший в ДТП под Владимиром автобус вёз паломников к мощам святой Матроны
  • РИА Новости

«На данный момент установлено, что водитель автобуса, который вёз паломников из Вологды в Москву к мощам святой Матроны, нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впередиидущим автомобилем. Прокуратурой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок», — сказала она.

Как уточнили в департаменте здравоохранения региона, в стационаре находятся шесть пострадавших, два пациента в итоге отказались от госпитализации.

В ночь на 14 августа во Владимирской области пассажирский автобус врезался в грузовик c полуприцепом. В аварии пострадали 22 человека, 16 были доставлены в больницу.

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