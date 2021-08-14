Попавший в ДТП под Владимиром автобус вёз паломников к мощам святой Матроны

В автобусе, который врезался в грузовик во Владимирской области, находились паломники. Предположительно, водитель превысил скорость и столкнулся с впередиидущей машиной, сообщила ТАСС представитель областной прокуратуры Виктория Туркова.

«На данный момент установлено, что водитель автобуса, который вёз паломников из Вологды в Москву к мощам святой Матроны, нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впередиидущим автомобилем. Прокуратурой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок», — сказала она.

Как уточнили в департаменте здравоохранения региона, в стационаре находятся шесть пострадавших, два пациента в итоге отказались от госпитализации.

В ночь на 14 августа во Владимирской области пассажирский автобус врезался в грузовик c полуприцепом. В аварии пострадали 22 человека, 16 были доставлены в больницу.