В АТОР сообщили о продолжении круизов по Чёрному морю на фоне непогоды

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Обильные осадки и другие неблагоприятные погодные явления не препятствуют прохождению круизных лайнеров по заранее запланированным маршрутам в акватории Чёрного моря.
В АТОР сообщили о продолжении круизов по Чёрному морю на фоне непогоды
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Из-за непогоды и необычайных ливней, обрушившихся на Черноморское побережье России, в ряде городов был введён режим ЧС. Тем не менее круизные лайнеры продолжают свои заранее запланированные маршруты по Чёрному морю», — говорится в заявлении АТОР.

Так, например, лайнер «Мустай Карим» судоходной компании «ВодоходЪ» прибудет по плану 13 августа в Ейск, а на следующий день должен по расписанию оказаться в порту Кавказ.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на восток Крыма и Тамань надвигается «библейский потоп».

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