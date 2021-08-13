«Одноклассники» организовали вебинары по ЕГЭ для родителей

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Соцсеть «Одноклассники» совместно с онлайн-школой «ЕГЭ Вебиум» организовала бесплатный курс для родителей школьников, готовящихся к Единому госэкзамену. Вебинары состоятся 14, 18 и 20 августа.
«Одноклассники» организовали вебинары по ЕГЭ для родителей
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Об этом сообщает «Правда.Ру».

Запланировано обсуждение актуальных вопросов, которые ежегодно возникают у выпускников и их родителей. В частности, это психологическая поддержка ребёнка при подготовке к ЕГЭ.

Первый вебинар посвятят мотивации школьников и формату подготовки к Единому госэкзамену.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

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