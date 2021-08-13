«Одноклассники» организовали вебинары по ЕГЭ для родителей
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Об этом сообщает «Правда.Ру».
Запланировано обсуждение актуальных вопросов, которые ежегодно возникают у выпускников и их родителей. В частности, это психологическая поддержка ребёнка при подготовке к ЕГЭ.
Первый вебинар посвятят мотивации школьников и формату подготовки к Единому госэкзамену.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.