Лавров предложил учредить в России День поисковика

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с инициативой об учреждении в стране Дня поисковика.

«Сегодня мне в голову пришла такая идея: предложить учредить День поисковика», — приводит слова министра ТАСС.

Лавров отметил, что поисковики выполняют важную и благородную миссию, и напомнил, что на заседании штаба общественной поддержки «Единой России» они были представлены как «растущий сегмент гражданского общества».

День поисковика уже отмечается на региональном уровне в Московской и Смоленской областях.

Самый известный поисковый отряд России «Лиза Алерт» в октябре 2020 года отметил своё десятилетие. Своё название отряд получил в честь погибшей девочки Лизы Фомкиной, которую сотни волонтёров искали в течение десяти дней в сентябре 2010 года и обнаружили погибшей.