В Ижевске вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте
- РИА Новости
Об этом информирует udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.
Инцидент произошёл 30 марта 2021 года. Нетрезвый мужчина из хулиганских побуждений позвонил по номеру 103 и заявил о планах заминировать аэропорт.
На место выехали представители экстренных служб. Ничего опасного обнаружено не было.
Мужчину приговорили к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком три года. Также взыскан материальный ущерб.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.