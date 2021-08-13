В Ижевске вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте

Первомайский суд Ижевска вынес приговор по делу о ложном сообщении о теракте.

Об этом информирует udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

Инцидент произошёл 30 марта 2021 года. Нетрезвый мужчина из хулиганских побуждений позвонил по номеру 103 и заявил о планах заминировать аэропорт.

На место выехали представители экстренных служб. Ничего опасного обнаружено не было.

Мужчину приговорили к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком три года. Также взыскан материальный ущерб.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.