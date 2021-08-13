В Москве суд арестовал сбившего двух человек на остановке водителя 

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Гагаринский суд Москвы арестовал водителя автомобиля, который наехал на автобусную остановку на улице Миклухо-Маклая в столице и сбил двух человек.
В Москве суд арестовал сбившего двух человек на остановке водителя 
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу И. Корнеева по делу, возбуждённому по ч. 2 ст. 264 УК России («Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью человека)», — отметили в надзорном ведомстве.

12 августа в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что на улице Миклухо-Маклая в Москве водитель наехал на остановку и сбил двух женщин.

Отмечалось, что, по результатам медосвидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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