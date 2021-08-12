Пьяный водитель сбил двух человек на остановке в Москве

Короткая ссылка
В Москве водитель наехал на остановку и сбил двух женщин. Инцидент произошёл на улице Миклухо-Маклая, 7.
Пьяный водитель сбил двух человек на остановке в Москве
  • © РИА Новости

Отмечается, что водитель был пьяным.

«Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Как уточняется, женщину доставили вертолётом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.

В настоящее время перекрыта одна полоса движения в сторону Ленинского проспекта. На месте работают оперативные службы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить