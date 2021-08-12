Пьяный водитель сбил двух человек на остановке в Москве
- © РИА Новости
Отмечается, что водитель был пьяным.
«Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Как уточняется, женщину доставили вертолётом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.
В настоящее время перекрыта одна полоса движения в сторону Ленинского проспекта. На месте работают оперативные службы.