Школьные ярмарки в Подмосковье заработают 16 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Первые такие ярмарки состоятся в Протвине, Серпухове и Электростали», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Помимо одежды и аксессуаров, можно будет купить мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия.
«Торговые места инвалидам будут предоставлять бесплатно. Кроме того, на ярмарке организуют торговое обслуживание по специальным социальным картам», — сообщил Воскресенский.
Ярмарки будут открыты до середины сентября.
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