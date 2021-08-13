Школьные ярмарки в Подмосковье заработают 16 августа

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Школьные ярмарки в Московской области заработают 16 августа. Там можно будет приобрести одежду, обувь, рюкзаки, канцтовары.
Школьные ярмарки в Подмосковье заработают 16 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Первые такие ярмарки состоятся в Протвине, Серпухове и Электростали», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Помимо одежды и аксессуаров, можно будет купить мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия.

«Торговые места инвалидам будут предоставлять бесплатно. Кроме того, на ярмарке организуют торговое обслуживание по специальным социальным картам», — сообщил Воскресенский.

Ярмарки будут открыты до середины сентября.

Ранее врач-педиатр АО «Медицина» кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с Nation News рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября».

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