Школьные ярмарки в Подмосковье заработают 16 августа

Школьные ярмарки в Московской области заработают 16 августа. Там можно будет приобрести одежду, обувь, рюкзаки, канцтовары.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Первые такие ярмарки состоятся в Протвине, Серпухове и Электростали», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Помимо одежды и аксессуаров, можно будет купить мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия.

«Торговые места инвалидам будут предоставлять бесплатно. Кроме того, на ярмарке организуют торговое обслуживание по специальным социальным картам», — сообщил Воскресенский.

Ярмарки будут открыты до середины сентября.

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