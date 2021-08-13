Путин обсудил с Совбезом России вопросы обороны и безопасности

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы национальной обороны и международной безопасности в ходе оперативного совещания с Совбезом в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы много раз говорили, что эффективно решать вопросы в этой области — ряд вопросов в этой области — невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнёрами, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность», — сказал Путин.

В июле президент утвердил новую Стратегию национальной безопасности России.

В мае секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ подчёркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере.