Путин обсудил с Совбезом России вопросы обороны и безопасности

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Президент России Владимир Путин обсудил вопросы национальной обороны и международной безопасности в ходе оперативного совещания с Совбезом в формате видеоконференции.
Путин обсудил с Совбезом России вопросы обороны и безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы много раз говорили, что эффективно решать вопросы в этой области — ряд вопросов в этой области — невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнёрами, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность», — сказал Путин.

В июле президент утвердил новую Стратегию национальной безопасности России.

В мае секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ подчёркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере.

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