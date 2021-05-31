Патрушев рассказал о новой редакции Стратегии национальной безопасности

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Российской газете» рассказал о новой редакции Стратегии национальной безопасности.
Патрушев рассказал о новой редакции Стратегии национальной безопасности
  • РИА Новости

Он сообщил, что «в новой редакции Стратегии национальной безопасности подчёркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере».

Также, по словам Патрушева, в стратегии «отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности России».

Отвечая на вопрос, имеются ли в виду военные действия, он сообщил, что «в первую очередь — введение специальных экономических мер, но в случае необходимости — и силовые методы принуждения».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа готовящиеся Евросоюзом недружественные шаги против страны.

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