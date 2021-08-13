В Госдуме предложили создать туристические территории для привлечения инвесторов

В Госдуме предложили создать туристические территории и ввести для их резидентов налоговые и другие льготы.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Интересы бизнеса должны быть защищены, равно как и интересы государства, которое заинтересовано в туризме как в драйвере экономики и развития территорий», — заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

По его словам, турбизнесу это даст импульс для развития, а людям — современные условия для путешествий и отдыха.

«Надо понимать, что такие территории формируются для создания развитой туристической инфраструктуры, строительства отелей разной звёздности. Всё это позволит сформировать конкуренцию, которая, в свою очередь, ведёт к повышению качества сервиса и снижению цен на туры», — пояснил депутат.

Как добавил Пайкин, в настоящее время соответствующий проект находится в работе, его готовят совместно с регионами и федеральными органами исполнительной власти.

«При комитете Государственной думы будет создана рабочая группа по доработке этого документа. Думаю, мы внесём его в осеннюю сессию», — заключил он.

Ранее, как сообщало ФАН, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.