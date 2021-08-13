Похитителю девочки на Алтае СК инкриминирует ряд других преступлений

Короткая ссылка
Обвиняемому в похищении 12-летней школьницы жителю Алтайского края Олегу Лавкину инкриминируют ряд преступлений против половой неприкосновенности, совершённых им ранее в отношении других девочек.
Похитителю девочки на Алтае СК инкриминирует ряд других преступлений
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК России.

«В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признаёт. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности, совершённых им ранее в отношении двух несовершеннолетних девочек», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее СК заочно предъявил обвинение 40-летнему жителю Бийского района Алтайского края по статье о похищении несовершеннолетнего, совершённом с угрозой применения насилия.

По данным следствия, мужчина около месяца следил за 12-летней девочкой. 31 июля он столкнул её с велосипеда, связал, отвёз к себе домой и поместил в подвале.

12 августа Лавкин был задержан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить