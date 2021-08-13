Похитителю девочки на Алтае СК инкриминирует ряд других преступлений

Обвиняемому в похищении 12-летней школьницы жителю Алтайского края Олегу Лавкину инкриминируют ряд преступлений против половой неприкосновенности, совершённых им ранее в отношении других девочек.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК России.

«В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признаёт. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности, совершённых им ранее в отношении двух несовершеннолетних девочек», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее СК заочно предъявил обвинение 40-летнему жителю Бийского района Алтайского края по статье о похищении несовершеннолетнего, совершённом с угрозой применения насилия.

По данным следствия, мужчина около месяца следил за 12-летней девочкой. 31 июля он столкнул её с велосипеда, связал, отвёз к себе домой и поместил в подвале.

12 августа Лавкин был задержан.