Умер академик РАН Анатолий Коновалов

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Академик РАН Анатолий Коновалов скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН.
Умер академик РАН Анатолий Коновалов
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«13 августа 2021 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни академик Российской академии наук Анатолий Николаевич Коновалов», — говорится в сообщении.

В институте заявили, что Коновалов — «учёный с мировым именем, выдающийся специалист в области математического моделирования и вычислительной математики».

«Основными направлениями научных исследований А.Н. Коновалова являлись разработка и обоснование математических моделей задач механики сплошной среды и экономичных методов их численной реализации», — рассказали в институте.

Ранее сообщалось, что советский и российский физик, один из ведущих разработчиков термоядерного оружия СССР Юрий Трутнев скончался 6 августа на 94-м году жизни.

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