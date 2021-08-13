Умер академик РАН Анатолий Коновалов

Академик РАН Анатолий Коновалов скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН.

«13 августа 2021 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни академик Российской академии наук Анатолий Николаевич Коновалов», — говорится в сообщении.

В институте заявили, что Коновалов — «учёный с мировым именем, выдающийся специалист в области математического моделирования и вычислительной математики».

«Основными направлениями научных исследований А.Н. Коновалова являлись разработка и обоснование математических моделей задач механики сплошной среды и экономичных методов их численной реализации», — рассказали в институте.

Ранее сообщалось, что советский и российский физик, один из ведущих разработчиков термоядерного оружия СССР Юрий Трутнев скончался 6 августа на 94-м году жизни.