Умер один из ведущих разработчиков ядерного оружия в СССР Юрий Трутнев

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Советский и российский физик, один из ведущих разработчиков термоядерного оружия СССР Юрий Трутнев скончался 6 августа на 94-м году жизни.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного физика Юрия Трутнева», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства Нижегородской области.

Отмечается, что Трутнев умер в Сарове.

По словам Никитина, имя учёного будет увековечено на территории региона.

Юрий Трутнев был одним из из основных участников работ по созданию термоядерного заряда РДС-37, который стал прототипом многих советских ядерных зарядов.

В июле известный физиолог, доктор наук и правнук поэта Фёдора Тютчева Иван Пигарев погиб в Москве, ему было 80 лет.

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