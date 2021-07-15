В Москве учёный погиб из-за травм после ДТП с самокатом

Известный физиолог, доктор наук и правнук поэта Фёдора Тютчева Иван Пигарев получил смертельные травмы в результате падения с велосипеда при столкновении с самокатом. Ему было 80 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кирилла Иванова, заместителя директора Института проблем передачи информации имени Харкевича, где работал ученый.

Как уточняет Nation News, трагедия произошла на Воробьёвых горах. От полученных травм Пигарев скончался в больнице.

Он был одним из лучших специалистов по теории сна, на его счету более 100 научных работ.

Ранее депутат Госдумы Владимир Лысаков рассказал в беседе с kp.ru о мерах, которые могли бы быть эффективны в решении проблемы с электросамокатами в России.