ФАС заявила о попытках «Магнита» препятствовать проведению антикартельной проверки

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В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России заявили, что торговая сеть «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки.
ФАС заявила о попытках «Магнита» препятствовать проведению антикартельной проверки
  • РИА Новости

«АО «Тандер» препятствует проведению законной проверки ФАС России. Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах в здании», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В службе подчеркнули, что должностные лица компании, препятствующие работе ФАС, будут привлечены к административной ответственности.

В ведомстве отметили, что сотрудники ФАС имеют право на беспрепятственный доступ к помещению, а также изучение документов и получение пояснений.

Вместе с этим в «Магните» сообщили ТАСС, что она активно сотрудничает с представителями антимонопольной службы и даёт им всю необходимую информацию.

«Компания активно сотрудничает с представителями ведомства и предоставляют всю необходимую информацию», — отметили в компании.

Ранее в ФАС сообщили о начале антикартельных проверок российских торговых сетей Х5 Group, ООО «Лента» и АО «Тандер». В случае обнаружения у компаний правонарушений будет возбуждено дело о несоблюдении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.

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