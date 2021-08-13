Глава Якутии рассказал о ситуации с тушением пожаров в регионе

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Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о ситуации с тушением пожаров в регионе.
Глава Якутии рассказал о ситуации с тушением пожаров в регионе
  • © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"

«Более недели мы живем в таком режиме, когда практически весь федеральный резерв по лесоохране уже переброшен или перебрасывается на территорию республики», — цитирует ТАСС Николаева.

Он сообщил, что «в последние дни по прямому поручению президента России на территорию Якутии перебрасываются значительные группы сил Министерства по чрезвычайным ситуациям».

«Так, уже 200 спасателей находятся на территории республики. Сегодня в Мирный прибыли ещё дополнительно два самолета Бе-200. И сегодня уже на территории республики — сейчас из Нерюнгри взлетели — вертолеты Ми-26 из Хабаровского авиаотряда и Ми-8 с Амурской области», — добавил глава региона.

Ранее Николаев заявил, что в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

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