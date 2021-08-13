Аксёнов заявил, что более 4 тысяч человек пострадали в результате подтоплений в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что всего в результате резкого подъёма воды было подтоплено 43 населённых пункта в шести муниципальных образованиях региона.
Аксёнов заявил, что более 4 тысяч человек пострадали в результате подтоплений в Крыму
  • РИА Новости

Он заявил, что в зону подтопления «попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта».

Кроме того, по его словам, «было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяжённостью более 72 км».

«Количество пострадавших граждан составило 4082, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено, и ещё 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести. На момент чрезвычайной ситуации в девяти пунктах размещения находился 251 человек, включая 35 детей», — добавил глава региона.

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань». 

Также в пресс-службе главка МЧС по Крыму сообщали, что, согласно информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 и 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с.

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