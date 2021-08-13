Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Partnership for Human Rights

Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в стране бельгийской НПО International Partnership for Human Rights.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR) («Международное партнёрство за права человека») (Королевство Бельгия)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре пояснили, что поводом для принятия соответствующего решения «послужило то, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

Данные об этом решении направлены в Минюст России.

В июле Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в стране неправительственной организации из США «Проект медиа»*.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.