Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Partnership for Human Rights
- РИА Новости
«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR) («Международное партнёрство за права человека») (Королевство Бельгия)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В Генпрокуратуре пояснили, что поводом для принятия соответствующего решения «послужило то, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».
Данные об этом решении направлены в Минюст России.
В июле Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в стране неправительственной организации из США «Проект медиа»*.
* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.