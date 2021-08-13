Политолог поддержал идею запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ и интернете.
Политолог поддержал идею запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ
  • РИА Новости

«Это вполне закономерная и политически, и юридически оправданная новелла, потому что она развивает те поправки в законодательстве, которые были недавно приняты Госдумой, Советом Федерации, подписаны президентом», — отметил эксперт.

По его мнению, создатели интернет-контента, который может привести к массовым беспорядкам, уличным столкновениям, дестабилизации обстановки в стране, «не должны иметь возможности продвигать его в информационных системах».

«К сожалению, на сегодняшний момент западные интернет-платформы предоставляют им полную возможность делать таргетированную рекламу, причём, как показывает практика, потребители этой рекламы зачастую оказываются молодыми людьми, у которых ещё не сформировались твёрдые общественно-политические воззрения, и именно им приходит предложение ознакомиться с этим контентом, и в конечном итоге он влияет на их поведение», — заключил Фельдман.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ и интернете.

В своём обращении законодатель напомнил, что в июне нынешнего года Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, участвовать в выборах в качестве кандидатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить