Перевозчик заявил, что взорвавшийся в Воронеже автобус был технически исправен
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«(Автобус. — RT) имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой. Автобус был новым (выпущен в 2016 году) и технически исправным», — сказал собеседник агентства.
По его словам, последний раз автобус прошёл комплексный техосмотр 6 августа на станции техобслуживания.
Ранее стало известно, что число погибших в результате взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух.