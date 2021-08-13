Перевозчик заявил, что взорвавшийся в Воронеже автобус был технически исправен

Взорвавшийся в центре Воронежа автобус был технически исправен, сообщили Интерфаксу в пресс-службе компании-перевозчика АТП-1.

«(Автобус. — RT) имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой. Автобус был новым (выпущен в 2016 году) и технически исправным», — сказал собеседник агентства.

По его словам, последний раз автобус прошёл комплексный техосмотр 6 августа на станции техобслуживания.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух.