В Татарстане суд отказал в смягчении меры пресечения сооснователю Finiko
- РИА Новости
«Приговор суда оставить без изменений, а жалобу — без удовлетворения», — цитирует ТАСС судью.
Сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск.
Как пишет «Реальное время», для работы с заявлениями от вкладчиков Finiko в МВД Татарстана создали следственную группу.
По данным на начало этой недели, в полицию поступило более 650 заявлений, в настоящий момент их число перевалило за 700.