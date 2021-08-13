В Татарстане суд отказал в смягчении меры пресечения сооснователю Finiko

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение Вахитовского районного суда Казани о заключении под стражу сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина до 28 сентября.

«Приговор суда оставить без изменений, а жалобу — без удовлетворения», — цитирует ТАСС судью.

Сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск.

Как пишет «Реальное время», для работы с заявлениями от вкладчиков Finiko в МВД Татарстана создали следственную группу.

По данным на начало этой недели, в полицию поступило более 650 заявлений, в настоящий момент их число перевалило за 700.