В Татарстане суд отказал в смягчении меры пресечения сооснователю Finiko

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Верховный суд Татарстана оставил в силе решение Вахитовского районного суда Казани о заключении под стражу сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина до 28 сентября.
В Татарстане суд отказал в смягчении меры пресечения сооснователю Finiko
  • РИА Новости

«Приговор суда оставить без изменений, а жалобу — без удовлетворения», — цитирует ТАСС судью.

Сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск.

Как пишет «Реальное время», для работы с заявлениями от вкладчиков Finiko в МВД Татарстана создали следственную группу.

По данным на начало этой недели, в полицию поступило более 650 заявлений, в настоящий момент их число перевалило за 700.

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