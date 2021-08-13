СК сообщил подробности дела по факту взрыва в автобусе в Воронеже

Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже возбуждено по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Следственные органы СУ СК по Воронежской области возбудили дело по ч.2 ст.238 по итогам первоначального осмотра места происшествия.

Отмечается, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики и следователи центрального аппарата. Им поручено оказать практическую помощь в осмотре места происшествия и помочь выяснить все обстоятельства получения травм пассажирами автобуса.

Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования.

Ранее в СК сообщили о возбуждении дела по факту взрыва в автобусе в Воронеже, не уточнив по какой статье.