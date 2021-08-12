В ДТП под Ярославлем погибли три человека
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регионального МВД.
«По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли трое мужчин. В медучреждение с травмами госпитализирована женщина. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что в Адыгее в результате автомобильной аварии возле станицы Кужорской Майкопского района погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё трое пострадали.