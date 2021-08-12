В ДТП под Ярославлем погибли три человека

В Угличском районе Ярославской области на автодороге Сергиев Посад — Калязин — Углич — Череповец в районе деревни Баскачи произошло столкновение автомобилей Volvo и Great Wall.

Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

«По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли трое мужчин. В медучреждение с травмами госпитализирована женщина. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Адыгее в результате автомобильной аварии возле станицы Кужорской Майкопского района погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё трое пострадали.