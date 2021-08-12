В МЧС Крыма рассказали о подтоплениях после выпадения обильных осадков

В главке МЧС по Крыму рассказали, что за прошедшие сутки, 12 августа, осадки были зарегистрированы на территории Кировского и Ленинского районов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление 170 придомовых территорий, из них 90 — частные домовладения».

Также в сообщении говорится, что был подтоплен участок автомобильной трассы «Таврида».

В МЧС заявили, что «в результате проведённых аварийно-спасательных работ большая часть домов и придомовых территорий освобождена от воды».

«Обеспечен беспрепятственный проезд транспорта по автомобильной трассе «Таврида», — добавили в ведомстве.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань».