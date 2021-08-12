В МЧС Крыма рассказали о подтоплениях после выпадения обильных осадков

Короткая ссылка
В главке МЧС по Крыму рассказали, что за прошедшие сутки, 12 августа, осадки были зарегистрированы на территории Кировского и Ленинского районов.
В МЧС Крыма рассказали о подтоплениях после выпадения обильных осадков
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление 170 придомовых территорий, из них 90 — частные домовладения».

Также в сообщении говорится, что был подтоплен участок автомобильной трассы «Таврида».

В МЧС заявили, что «в результате проведённых аварийно-спасательных работ большая часть домов и придомовых территорий освобождена от воды».

«Обеспечен беспрепятственный проезд транспорта по автомобильной трассе «Таврида», — добавили в ведомстве.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить