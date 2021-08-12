В МЧС Крыма рассказали о подтоплениях после выпадения обильных осадков
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что «в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление 170 придомовых территорий, из них 90 — частные домовладения».
Также в сообщении говорится, что был подтоплен участок автомобильной трассы «Таврида».
В МЧС заявили, что «в результате проведённых аварийно-спасательных работ большая часть домов и придомовых территорий освобождена от воды».
«Обеспечен беспрепятственный проезд транспорта по автомобильной трассе «Таврида», — добавили в ведомстве.
Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань».