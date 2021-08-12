Суд вынес приговор экс-депутату Кировской городской думы

Короткая ссылка
Суд вынес приговор бывшему депутату Кировской городской думы Дмитрию Никулину.
Суд вынес приговор экс-депутату Кировской городской думы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное СУ СК России.

Установлено, что Никулин действовал в сговоре с экс-директорами ООО «Электронный проездной» и «Центральной диспетчерской службы» Анатолием Ганьбой и Александром Рыболовлевым. Они растратили 20 млн рублей «Электронного проездного».

Все трое, а также бывший начальник городского отдела транспорта Олег Чичибабин похитили бюджетные средства, выделенные «Центральной диспетчерской службе» при реализации муниципальных программ.

Ущерб от преступлений — не менее 34,7 млн рублей.

Никулин приговорён к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Вердикт не вступил в силу.

Ранее Чичибабин был осуждён на 2,5 года лишения свободы. Ганьбе дали два года и девять месяцев, Рыболовлеву — три года и один месяц.

Как уже сообщалось, уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить