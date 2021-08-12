Суд вынес приговор экс-депутату Кировской городской думы

Суд вынес приговор бывшему депутату Кировской городской думы Дмитрию Никулину.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное СУ СК России.

Установлено, что Никулин действовал в сговоре с экс-директорами ООО «Электронный проездной» и «Центральной диспетчерской службы» Анатолием Ганьбой и Александром Рыболовлевым. Они растратили 20 млн рублей «Электронного проездного».

Все трое, а также бывший начальник городского отдела транспорта Олег Чичибабин похитили бюджетные средства, выделенные «Центральной диспетчерской службе» при реализации муниципальных программ.

Ущерб от преступлений — не менее 34,7 млн рублей.

Никулин приговорён к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Вердикт не вступил в силу.

Ранее Чичибабин был осуждён на 2,5 года лишения свободы. Ганьбе дали два года и девять месяцев, Рыболовлеву — три года и один месяц.

Как уже сообщалось, уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова.