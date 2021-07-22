Против первого замминистра природы и экологии Хакасии возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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