Региональный маткапитал в Севастополе получили более 1300 семей с 2020 года

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Региональный материнский капитал в Севастополе получила 1361 семья с 2020 года. Ещё 59 ожидают поступлений на текущей неделе.
Региональный маткапитал в Севастополе получили более 1300 семей с 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В 2021 году на эти цели бюджетом города предусмотрено порядка 126 млн рублей», — заявили в пресс-службе городского правительства.

Получить выплату могут женщины, зарегистрированные в Севастополе не менее года и имеющие среднедушевой доход семьи ниже двух с половиной прожиточных минимумов.

«Региональный маткапитал выплачивается на детей, рождённых с 1 января 2019 года, а оформить его можно до достижения ребёнком 18 лет. За выплатой маме ребёнка необходимо обращаться в органы соцзащиты населения или отделения МФЦ», — уточнили в Департаменте труда и социальной защиты населения.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Nation News рассказала о работе по цифровизации соцвыплат в России.

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