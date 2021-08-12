Губернатор Ямала провёл встречу с жителями Нового Уренгоя

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл встречу с жителями Нового Уренгоя в ходе своей поездки по региону.
Губернатор Ямала провёл встречу с жителями Нового Уренгоя
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Артюхов ответил почти на 30 вопросов. Так, например, обсуждалось отсутствие прямого рейса до Москвы. Губернатор пообещал его вернуть, а также ввести новый — до Анапы. В расписании он должен появиться в 2022 году.

Также глава региона анонсировал строительство новой школы искусств на юге города. Её проектирование уже началось.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.

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