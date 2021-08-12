Росприроднадзор взял пробы в Байкале после сообщений о загрязнении

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Росприроднадзор совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) взяли пробы в озере Байкал после сообщений о загрязнении вблизи острова Ольхон.
Росприроднадзор взял пробы в Байкале после сообщений о загрязнении
  • Pixabay

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

«На момент проведения заборов воды тёмных пятен не обнаружено, однако учёные обнаружили небольшую площадь загрязнения акватории озера Байкал — предположительно пыльцой или цветением. Сейчас государственной лабораторией (ЦЛАТИ) выполняются испытания», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство России направит более 96 млн рублей в Республику Бурятия на строительство очистных сооружений. Отмечается, что они «будут построены в селе Выдрино Кабанского района». Как ожидается, новые очистные сооружения помогут уменьшить сброс загрязнённых сточных вод в озеро Байкал и повысить качество питьевой воды для местных жителей.

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