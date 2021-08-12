В Петербурге стартовала вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса

В Петербурге стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 трудовых мигрантов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«В нашем городе работают около 300 тыс. иностранных граждан. Для нас очень важно, чтобы они тоже привились, защитили себя и других людей», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В администрации сообщили, что «прививочная кампания ведётся Санкт‑петербургским агентством медицинского туризма».

Отмечается, что «в настоящее время более 1 тыс. компаний-работодателей обратились в агентство с запросом на вакцинацию более 60 тыс. иностранных рабочих».

«Сегодня на прививку направлены первые 300 человек. Также иностранные рабочие могут самостоятельно обратиться в прививочные пункты города... Привиться трудовые мигранты могут либо за свой счёт, либо за счёт работодателя. Для вакцинации используется вакцина «Спутник Лайт». Подготовлено более 41 тыс. комплектов доз», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 12 августа, за сутки в России выявили 21 932 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 534 791.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.