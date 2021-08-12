В Татарстане ребёнок ранил себя из пневматического оружия

В Татарстане в городе Заинске организована проверка по факту ранения ребёнка из пневматического оружия.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

По предварительной информации, родители с ребёнком приехали в гости к родственнику, который разрешил мальчику поиграть с якобы незаряженным пневматическим пистолетом. Ребёнок выстрелил себе в лицо, попав в глаз, так как оружие оказалось заряженным.

Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.

В мае в Татарстане в ходе проверки, проводимой после ЧП в казанской школе, у населения изъяли порядка 40 единиц огнестрельного оружия.