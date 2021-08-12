В Татарстане ребёнок ранил себя из пневматического оружия
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.
По предварительной информации, родители с ребёнком приехали в гости к родственнику, который разрешил мальчику поиграть с якобы незаряженным пневматическим пистолетом. Ребёнок выстрелил себе в лицо, попав в глаз, так как оружие оказалось заряженным.
Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.
В мае в Татарстане в ходе проверки, проводимой после ЧП в казанской школе, у населения изъяли порядка 40 единиц огнестрельного оружия.