В Татарстане ребёнок ранил себя из пневматического оружия

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В Татарстане в городе Заинске организована проверка по факту ранения ребёнка из пневматического оружия.
В Татарстане ребёнок ранил себя из пневматического оружия
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

По предварительной информации, родители с ребёнком приехали в гости к родственнику, который разрешил мальчику поиграть с якобы незаряженным пневматическим пистолетом. Ребёнок выстрелил себе в лицо, попав в глаз, так как оружие оказалось заряженным.

Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.

В мае в Татарстане в ходе проверки, проводимой после ЧП в казанской школе, у населения изъяли порядка 40 единиц огнестрельного оружия.

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