В Татарстане после стрельбы в школе у населения изъято 40 единиц оружия

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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что в регионе в ходе проверки, проводимой после ЧП в казанской школе, у населения изъято порядка 40 единиц огнестрельного оружия.

«Проверка уже началась силами Росгвардии Республики Татарстан полным ходом. Уже выявляем (оружие. — RT). Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учёт», — приводит ТАСС его слова.

Как пишет «Реальное время», Государственный совет Татарстана планирует разработать пакет законопроектов «по упорядочению оборота оружия».

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и два преподавателя, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину

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