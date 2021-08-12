В союзе производителей прокомментировали исследование о качестве школьных рубашек
- РИА Новости
«Вся эта проверка Роскачества подтверждает только то, что за последние пять лет ситуация с одеждой для школьников не изменилась. Пять лет назад 80% школьной одежды не соответствовало техническому регламенту, сейчас — 70%», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, требования к производителям и продавцам одежды следует ужесточить.
В то же время Алдушина отметила, что большинство родителей, выбирая форму для ребёнка, не прислушиваются к рекомендациям Роскачества.
Так, в основном они обращают внимание на цвет и фасон одежды, а на этикетку смотрят лишь для того, чтобы узнать цену товара.
«Есть немногие, кто смотрит состав, но, как мы видим из исследования Роскачества, написать можно всё что угодно, а определить обман в составе на ощупь может ещё меньше людей», — добавила она.
Ранее kp.ru сообщало, что Роскачество провело исследование рубашек для мальчиков-школьников.
Специалисты изучили продукцию 35 брендов — замечаний у них не оказалось к рубашкам двух марок.