В союзе производителей прокомментировали исследование о качестве школьных рубашек

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Глава Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина прокомментировала исследование Роскачества о рубашках для мальчиков.
В союзе производителей прокомментировали исследование о качестве школьных рубашек
  • РИА Новости

«Вся эта проверка Роскачества подтверждает только то, что за последние пять лет ситуация с одеждой для школьников не изменилась. Пять лет назад 80% школьной одежды не соответствовало техническому регламенту, сейчас — 70%», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, требования к производителям и продавцам одежды следует ужесточить.

В то же время Алдушина отметила, что большинство родителей, выбирая форму для ребёнка, не прислушиваются к рекомендациям Роскачества.

Так, в основном они обращают внимание на цвет и фасон одежды, а на этикетку смотрят лишь для того, чтобы узнать цену товара. 

«Есть немногие, кто смотрит состав, но, как мы видим из исследования Роскачества, написать можно всё что угодно, а определить обман в составе на ощупь может ещё меньше людей», — добавила она.

Ранее kp.ru сообщало, что Роскачество провело исследование рубашек для мальчиков-школьников.

Специалисты изучили продукцию 35 брендов — замечаний у них не оказалось к рубашкам двух марок.

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