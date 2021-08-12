Аналитики рассказали об уровне дружелюбия в российских компаниях

Короткая ссылка
Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter провели исследование, в ходе которого выявили уровень дружелюбия в российских компаниях.
Аналитики рассказали об уровне дружелюбия в российских компаниях
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Как показал опрос, о дружной атмосфере на работе заявили 44% сотрудников.

В то же время за последний год конфликтов стало больше у 18% опрошенных — у каждого пятого возникают разногласия с руководством и коллегами. У 22% респондентов число споров, наоборот, уменьшилось.

При этом открыто обсуждать накопившиеся обиды готовы не все — 59% участников опроса утверждают, что их коллеги сплетничают.

«Среди тех, у кого наблюдались изменения в поведении коллег, 12% перестали пожимать руки, 11% отказались от очных встреч, 9% перестали обниматься», — отмечается в исследовании.

По словам 57% респондентов, манеры сотрудников в целом остались прежними.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News рассказал об особенностях испытательного срока на работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить