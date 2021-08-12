Аналитики рассказали об уровне дружелюбия в российских компаниях

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter провели исследование, в ходе которого выявили уровень дружелюбия в российских компаниях.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как показал опрос, о дружной атмосфере на работе заявили 44% сотрудников.

В то же время за последний год конфликтов стало больше у 18% опрошенных — у каждого пятого возникают разногласия с руководством и коллегами. У 22% респондентов число споров, наоборот, уменьшилось.

При этом открыто обсуждать накопившиеся обиды готовы не все — 59% участников опроса утверждают, что их коллеги сплетничают.

«Среди тех, у кого наблюдались изменения в поведении коллег, 12% перестали пожимать руки, 11% отказались от очных встреч, 9% перестали обниматься», — отмечается в исследовании.

По словам 57% респондентов, манеры сотрудников в целом остались прежними.

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